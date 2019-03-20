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Приложение Rembrandt Reality позволит пользователям "войти" в картину "Урок анатомии доктора Тульпа"

Разработчики нашли людей, похожих на персонажей полотна, провели их 3D-сканирование и потратили 5 месяцев на то, чтобы воссоздать изображение

Об этом пишет Artnet.

К 350-й годовщине со дня смерти Рембрандта ван Рейна нидерландская студия Mauritshuis выпустила приложение Rembrandt Reality. Он позволяет пользователю "войти" в одну из самых известных картин художника "Урок анатомии доктора Тульпа" и принять участие в том, что на ней происходит.

Интерактивное приложение дает информацию о деталях полотна, некоторые из которых не видны невооруженным глазом. Например, у преступника Ариса Киндта, тело которого изучают хирурги, была только одна рука - вторую отрубили в наказание за воровство.

Рентгеновское исследование картины показало, что кисть Рембрандт дорисовал позже, вероятно, чтобы не отвлекать зрителя от происходящего на холсте. При запуске программы на экране появляется вход в башню Вааг в Амстердаме, где во времена Рембрандта проводились собрания Гильдии хирургов города.

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