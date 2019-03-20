Приложение Rembrandt Reality позволит пользователям "войти" в картину "Урок анатомии доктора Тульпа"
Об этом пишет Artnet.
К 350-й годовщине со дня смерти Рембрандта ван Рейна нидерландская студия Mauritshuis выпустила приложение Rembrandt Reality. Он позволяет пользователю "войти" в одну из самых известных картин художника "Урок анатомии доктора Тульпа" и принять участие в том, что на ней происходит.
Интерактивное приложение дает информацию о деталях полотна, некоторые из которых не видны невооруженным глазом. Например, у преступника Ариса Киндта, тело которого изучают хирурги, была только одна рука - вторую отрубили в наказание за воровство.
Рентгеновское исследование картины показало, что кисть Рембрандт дорисовал позже, вероятно, чтобы не отвлекать зрителя от происходящего на холсте. При запуске программы на экране появляется вход в башню Вааг в Амстердаме, где во времена Рембрандта проводились собрания Гильдии хирургов города.
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