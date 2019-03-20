Правительство увеличило выплаты ветеранам войны, узникам концлагерей и пострадавшим участникам Революции Достоинства

20 марта, 2019, 16:12

Кабинет министров повысил размер майских выплат ветеранам войны

Об этом сообщает РБК-Украина.

В соответствии с постановлением, майские выплаты, которые должны быть начислены до 5 мая, предусмотренные в следующих размерах:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, признанным лицами с инвалидностью:

I группы - 3850 гривен; II группы - 3400 гривен; III группы - 2950 гривен;