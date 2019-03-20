Правительство увеличило выплаты ветеранам войны, узникам концлагерей и пострадавшим участникам Революции Достоинства
20 марта, 2019, 16:12
Кабинет министров повысил размер майских выплат ветеранам войны
Об этом сообщает РБК-Украина.
В соответствии с постановлением, майские выплаты, которые должны быть начислены до 5 мая, предусмотренные в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, признанным лицами с инвалидностью:
- I группы - 3850 гривен;
- II группы - 3400 гривен;
- III группы - 2950 гривен;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, а также детям, которые родились в местах принудительного содержания их родителей, - 1295 гривен;
- лицам с особыми заслугами перед Родиной, - 3850 гривен;
- членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не женились во второй раз - 840 гривен;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, остарбайтерам, детям партизан и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу - 530 гривен.
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