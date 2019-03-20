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Правительство увеличило выплаты ветеранам войны, узникам концлагерей и пострадавшим участникам Революции Достоинства


фото: zoda.gov.ua
Кабинет министров повысил размер майских выплат ветеранам войны

Об этом сообщает РБК-Украина.

В соответствии с постановлением, майские выплаты, которые должны быть начислены до 5 мая, предусмотренные в следующих размерах:

  • лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, признанным лицами с инвалидностью:
  1. I группы - 3850 гривен;
  2. II группы - 3400 гривен;
  3. III группы - 2950 гривен;
  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, а также детям, которые родились в местах принудительного содержания их родителей, - 1295 гривен;
  • лицам с особыми заслугами перед Родиной, - 3850 гривен;
  • членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не женились во второй раз - 840 гривен;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, остарбайтерам, детям партизан и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу - 530 гривен.

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