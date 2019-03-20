Правоохранительные органы должны привлечь Медведчука к ответственности за государственную измену, - Тетерев

20 марта, 2019, 11:57

Первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев убежден, что правоохранительные органы должны привлечь к уголовной ответственности председателя ВОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука

Об этом он заявил, выступая с парламентской трибуны.

"5 февраля этого года мной было подано депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины по поводу печально заявлений Медведчука на форуме, где он призвал предоставить автономию Донбасса с созданием парламента и всяких других прихотей Кремля", - сообщил Андрей Тетерев.

Об этом пишет пресс-служба " Народного фронта ".

"Такие действия согласно действующего Уголовного кодекса классифицируются по двум статьям:" Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность "и" Государственная измена ", - добавил он.

По словам народного депутата, с тех пор, как он направил свое обращение, прошло уже 43 дня.

"Я искренне надеюсь, что правоохранительные органы используют это время для качественного сбора доказательной базы, которую они направят в суд и привлекут гражданина Медведчука к ответственности, а не для того, чтобы" слить "это дело", - отметил представитель "Народного фронта".

"Важно, чтобы мы не забывали о каждой попытке посягнуть на территориальную целостность нашего государства. Потому что это не только дело Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины - согласно Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа", - подчеркнул парламентарий.

"Именно поэтому наша решительная позиция должна побудить правоохранительные органы качественно выполнить свою работу, провести расследование и привлечь гражданина Медведчука к ответственности по статьям" Государственная измена " и " Посягательство на суверенитет и территориальную целостность ". Каждый человек, который будет посягать на наше государство, имеет быть наказана - получить срок заключения и служить примером для любого, кто придет к нам с мечом. Кто придет к нам с мечом, тот от меча и погибнет ", - подытожил Андрей Тетерев.