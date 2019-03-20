//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правоохранительные органы должны привлечь Медведчука к ответственности за государственную измену, - Тетерев

Первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев убежден, что правоохранительные органы должны привлечь к уголовной ответственности председателя ВОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука

Об этом он заявил, выступая с парламентской трибуны.

"5 февраля этого года мной было подано депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины по поводу печально заявлений Медведчука на форуме, где он призвал предоставить автономию Донбасса с созданием парламента и всяких других прихотей Кремля", - сообщил Андрей Тетерев.

Об этом пишет пресс-служба " Народного фронта ".

"Такие действия согласно действующего Уголовного кодекса классифицируются по двум статьям:" Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность "и" Государственная измена ", - добавил он.

По словам народного депутата, с тех пор, как он направил свое обращение, прошло уже 43 дня.

"Я искренне надеюсь, что правоохранительные органы используют это время для качественного сбора доказательной базы, которую они направят в суд и привлекут гражданина Медведчука к ответственности, а не для того, чтобы" слить "это дело", - отметил представитель "Народного фронта".

"Важно, чтобы мы не забывали о каждой попытке посягнуть на территориальную целостность нашего государства. Потому что это не только дело Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины - согласно Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа", - подчеркнул парламентарий.

"Именно поэтому наша решительная позиция должна побудить правоохранительные органы качественно выполнить свою работу, провести расследование и привлечь гражданина Медведчука к ответственности по статьям" Государственная измена " и " Посягательство на суверенитет и территориальную целостность ". Каждый человек, который будет посягать на наше государство, имеет быть наказана - получить срок заключения и служить примером для любого, кто придет к нам с мечом. Кто придет к нам с мечом, тот от меча и погибнет ", - подытожил Андрей Тетерев.

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать