Порошенко присвоил звание Героя Украины подполковнику Виннику
Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.
Как передает Цензор.Нет , 27 июля 2014 года батальонной тактической группе, в состав которой входит танковая рота тогда еще капитана Ивана Винника, поставили задачу взять верх Саур-Могила. Винник обеспечил прорыв основных сил.
Отмечается, что благодаря действиям военнослужащего, ВСУ получили первую крупную победу над врагом.
10 августа 2014 года во время массового обстрела тяжелой артиллерии со стороны незаконных вооруженных формирований в с. Степановка (Донецкая область), капитан Винник принял решение о выводе подразделения из-под огневого обстрела, который не прекращался пока танки не исчезли из виду.
Принял решение присвоить звание Герой Украины подполковнику Виннику Ивану Ивановичу, командиру механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, который находится в строю воинов, которые получают боевую технику.- Петр Порошенко (@poroshenko) March 20, 2019
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