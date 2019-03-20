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Порошенко подписал изменения в госбюджет, связанные с отменой выборов в ОТГ

20 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Государственный бюджет Украины на 2019

Об этом повыдомляеться на сайте Администрации президента Украины.

В частности, документом от 28 февраля этого года № 2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов из-за отмены выборов в территориальных громадах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей.

"Реализация Закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в текущем году", - говорится в сообщении.

Соответствующий вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.

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