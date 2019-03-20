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Пограничники задержали в "Борисполе" американца, которого искал Интерпол


фото: REUTERS
19 марта пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца, который находился в международном розыске

Об этом сообщает пресс-служба пропускного пункта "Киев" в Facebook.

В частности, в аэропорту "Борисполь" во время осуществления мероприятий пограничного контроля на лицо состоялось срабатывание базы данных Интерпола с задачей - арест.

Гражданин США прилетел в Украину из Дубая в личных целях. Его разыскивали правоохранительные органы Нидерландов.

Мужчину задержали и передали сотрудники Нацполиции для дальнейших правовых действий. Кроме того, относительно иностранца правоохранители проинформовалы Укрбюро Интерпола в г. Киев.

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