Пограничники задержали в "Борисполе" американца, которого искал Интерпол
20 марта, 2019, 10:06
19 марта пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца, который находился в международном розыске
Об этом сообщает пресс-служба пропускного пункта "Киев" в Facebook.
В частности, в аэропорту "Борисполь" во время осуществления мероприятий пограничного контроля на лицо состоялось срабатывание базы данных Интерпола с задачей - арест.
Гражданин США прилетел в Украину из Дубая в личных целях. Его разыскивали правоохранительные органы Нидерландов.
Мужчину задержали и передали сотрудники Нацполиции для дальнейших правовых действий. Кроме того, относительно иностранца правоохранители проинформовалы Укрбюро Интерпола в г. Киев.
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