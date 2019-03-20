Партию Орбана исключили из фракции ЕНП в Европарламенте заевроскептицизм

20 марта, 2019, 21:02

Партию "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана исключили из состава фракции Европейской народной партии - крупнейшей фракции Европарламента

Об этом сообщает euronews.

"Фидес" исключили из фракции ЕНП после обвинений венгерского правительства в адрес председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в миграционной политике, которая "угрожает безопасности" Венгрии.

Юнкер назвал обвинения лживыми и заявил, что венгерские консерваторы не представляют демократические ценности, поэтому им "нет места в Европейской народной партии".

Реформы в Венгрии и политику Орбана уже обсуждали на конгрессе ЕНП в 2018 году. В то же время исключение "Фидес" из фракции ЕНП может привести к потере партией ведущих позиций в Европарламенте.