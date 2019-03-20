Организаторы Евровидения показали, как будет выглядеть главная сцена
20 марта, 2019, 09:50
Организаторы 64-го международного песенного конкурса Евровидение показали, как будет выглядеть сцена в Тель-Авиве
Соответствующие фото опубликовали на официальном сайте Евровидения.
Над дизайном сцены работал Флориан Вейдер. Он пятый год занимается разработкой дизайна концертной площадки для конкурса. Также Вейдер работает над дизайном десятков шоу во всем мире.
64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал - 16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.
- Напомним, что победительница Нацотбора MARUV не будет представлять Украину на Евровидении, ведь не подписала соглашение с НСТУ.
- Финалисты Нацотбора Freedom-jazz girls band , KAZKA и Brunettes Shoot Blondes также отказались от участия в конкурсе.
- Общественное заявил, что в этом году Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-