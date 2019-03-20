Организаторы Евровидения показали, как будет выглядеть главная сцена

20 марта, 2019, 09:50

Организаторы 64-го международного песенного конкурса Евровидение показали, как будет выглядеть сцена в Тель-Авиве

Соответствующие фото опубликовали на официальном сайте Евровидения.

Над дизайном сцены работал Флориан Вейдер. Он пятый год занимается разработкой дизайна концертной площадки для конкурса. Также Вейдер работает над дизайном десятков шоу во всем мире.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал - 16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.