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Очередной кризис жанра. Климкин высмеял намерение России взыскать с Украины "долг за Крым"


фото: ap
Создание в Госдуме РФ рабочей группы для определения так называемого долга по Крыму подсказало идею, не посчитать ли и Украине причиненные Россией убытки за века российской оккупации

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра - взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя... ", - написал Климкин.

  • Напомним, председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе.
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