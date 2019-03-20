Очередной кризис жанра. Климкин высмеял намерение России взыскать с Украины "долг за Крым"

20 марта, 2019, 17:05

Создание в Госдуме РФ рабочей группы для определения так называемого долга по Крыму подсказало идею, не посчитать ли и Украине причиненные Россией убытки за века российской оккупации

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра - взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя... ", - написал Климкин.