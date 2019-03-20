Новый лидер Казахстана хочет переименовать столицу в честь Назарбаева
20 марта, 2019, 09:08
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица страны Астана должна носить имя первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева
Об этом сообщают российские СМИ.
Также он считает, что именем первого президента необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана.
19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
Несмотря на сложении полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта глава сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны .
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