Не переедайте и занимайтесь любимым делом: Супрун посоветовала, как чувствовать себя счастливыми

20 марта, 2019, 12:15

В среду, 20 марта, в Международный день счастья, глава МОЗ Ульяна Супрун дала украинцам советы, как чувствовать себя счастливым

Об этом Супрун написала в Facebook.

Украинцам советуют посвятить себя делу, которое больше всего нравится. Это может быть не только работа, но поддержка социально важных проектов, волонтерство, хобби, или помощь близким.

Супрун рассказала, что людям нужна принадлежность к сообществу, общины, семьи или круга единомышленников. Сообщество дает нам ощущение идентичности и поддержку. Это могут быть групповые занятия спортом, объединения для защиты окружающей среды и животных или инициатива в местности, где вы живете. Такие связи стимулируют умственную и эмоциональную деятельность, и являются катализаторами хорошего настроения.

"Когда мы вместе в сплоченной команде - активно выделяется гормон окситоцин. Он нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей, укрепляет иммунитет, помогает заботиться о других и активно выделяется, когда мы влюблены", - добавила она.

Также руководительница МОЗ посоветовала быть физически активными и следить за своим рационом (не пропускать приемы пищи, но не переедать), чтобы чувствовать себя счастливым.

Супрун подчеркнула, что необходимо заботиться о психическом здоровье и как можно больше находиться на свету.

"Счастье - не только отсутствие явных болезней и проблем со здоровьем. Это также наш покой, удовлетворенность жизнью и отсутствие тревожности. Учитесь распознавать состояния, когда всего в меру и обязательно найдите пути их преодолеть", - подытожила она.