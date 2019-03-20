На Николаевщине нашли застреленным голову поселкового совета

Об этом сообщает полиция Николаевского области в Facebook .

Отмечается, что 20 марта в полицию сообщили о перевернутом автомобиле Chevrolet на обочине дороги в районе пгт Березнеговатое. В машине обнаружили тело водителя с огнестрельным ранением и помповое ружье.