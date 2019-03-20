На Николаевщине нашли застреленным голову поселкового совета
20 марта, 2019, 15:23
На Николаевщине в Березнеговатском районе полиция устанавливает обстоятельства гибели голову поселкового совета
Об этом сообщает полиция Николаевского области в Facebook .
Отмечается, что 20 марта в полицию сообщили о перевернутом автомобиле Chevrolet на обочине дороги в районе пгт Березнеговатое. В машине обнаружили тело водителя с огнестрельным ранением и помповое ружье.
Погибшим оказался 55-летний поселковый голова Александр Каверин, говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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