//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Николаевщине нашли застреленным голову поселкового совета


фото: reibert.info
На Николаевщине в Березнеговатском районе полиция устанавливает обстоятельства гибели голову поселкового совета

Об этом сообщает полиция Николаевского области в Facebook .

Отмечается, что 20 марта в полицию сообщили о перевернутом автомобиле Chevrolet на обочине дороги в районе пгт Березнеговатое. В машине обнаружили тело водителя с огнестрельным ранением и помповое ружье.

Погибшим оказался 55-летний поселковый голова Александр Каверин, говорится в сообщении.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать