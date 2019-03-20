Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шулявского путепровода

20 марта, 2019, 15:12

Разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта

"На днях мы начали активную фазу реконструкции Шулявского путепровода. Но, по сути, это будет совершенно новый путепровод. Наша задача - в конце этого года открыть мост и движение транспорта через него", - отметил Кличко.

Об этом сообщает официальный сайт городского головы Киева.



Он отметил, что старый фундамент моста непригоден для нынешних и будущих нагрузок, поэтому Шулявский путепровод демонтируют полностью. Основные работы по демонтажу будут продолжаться до июня. Работы по строительству нового путепровода начнут в апреле. Так уже в апреле в Киев прибудут первые металлоконструкции для нового моста.

В рамках реконструкции также будут переведены все коммуникации, идущие под мостом.

На сегодня уже перевели инженерные сети у съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Довженко. Демонтировали МАФы, разработали и ведрили временную схему объезда.

Осуществят и полную реконструкцию подземного пешеходного перехода. По проекту строительства придется снести здание цеха №5 завода "Большевик", который сейчас не работает. Это позволит обустроить дополнительный съезд.

По словам главного инженера генподрядчика Виталия Чеберяка, на демонтажных работах сегодня работают 116 специалистов и 50 единиц техники. Также для демонтажа путепровода впервые в Украине применят уникальную технологию. Благодаря этому удастся максимально избежать перекрытия движения автотранспорта по проспекту Победы.

"Проспект Победы будет перекрываться полностью только несколько ночей на несколько часов во время монтажа балок пролетного строения. Полного перекрытия движения на длительный период и днем - не будет", - отметил Кличко. Так, планируется что перекрывать проспект частично в ночные часы в июле-августе, когда будет меньше нагрузка на столичные дороги.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут в длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр - также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции - 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и перекладка коммуникаций.