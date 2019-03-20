Лоукост SkyUp запускает 4 новых рейса из Харькова в Испанию, Кипр, Италию и Грузию
20 марта, 2019, 09:19
Украинская авиакомпания SkyUp запускает 4 регулярные рейса из Харькова в в Испанию, Италию, Грузию и на Кипр
Об этом сообщает Lowcost Avia .
В частности, новые рейсы из Харькова и 1 из Запорожья запустят 3 мая и июне 2019 года. Из Харькова SkyUp летать в Барселону, Ларнаку, Римини и Кутаиси, а из Запорожья будет рейс в Барселону.
- Харьков - Барселона (Испания)
с 25.05.19 по средам и субботам.
Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 3025 грн
- Харьков - Ларнака (Кипр)
с 30.05.19 по четвергам.
Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2346 грн
- Харьков - Римини (Италия)
с 02.06.19 по воскресеньям.
Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2617 грн
- Харьков - Кутаиси (Грузия)
с 02.06.19 по вторникам и пятницам.
Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2210 грн
- Запорожье - Барселона (Испания)
с 25.05.19 по средам и субботам.
Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2875 грн
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В самом дешевом тарифе в цену билета включены перевозки только ручной клади.
Авиакомпания также планирует осуществлять чартерные рейсы на период летней навигации. В частности, один раз в неделю Харькова в Тиват (Черногория) и из Харькова в Монастир (Тунис). А также два раза в неделю из Харькова в Анталию (Турция) и из Запорожья в Анталии (Турция)
- ООО " Авиакомпания" Скайап " зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацький.
- Основателем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
- В декабре министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что новый украинский лоукост SkyUp заработает уже с весны .
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