Китаянку не пустили в метро из-за "неправильного" макияжа. В соцсетях разгорелся протест

20 марта, 2019, 14:00

Китайскую девушку-гота не пустили в метро из-за ее макияжа, чтобы она "не напугала" других пассажиров

Как пишет The Guardian , поэтому пользователи китайской социальной сети Weibo устроили онлайн-протест: они публикуют селфи с полным готическим мейкапом.

В посте на Weibo девушка рассказала, что работникам метрополитена в городе Гуанчжоу не понравились ее ярко накрашенные глаза и темные губы. "Женщина-охранник позвала своего менеджера и сказала, что мой макияж проблематичен и просто ужасный", - написала она.

После этого сотрудники метро сказали, что ей нужно удалить макияж, если она хочет воспользоваться общественным транспортом. "Как китайская гражданка я надеюсь использовать эту несколько публичную платформу [Weibo], чтобы спросить у власти: законы дают ей право останавливать меня и тратить мое время? Если власть сможет сослаться один такой закон, я хочу оплатить баннер, который повесили на станции метро, ​​с подписью "Людям, одетым в стиле" готическая Лолита », не разрешается ездить в метро", - добавила девушка.

Этот пост вызвал большой отклик у китайских пользователей, которых возмутила позиция метрополитена. Они продолжили публиковать селфи с готическим макияжем даже после того, как метро Гуанчжоу принесло свои извинения за то, что произошло и уволило сотрудницу. К волне протеста присоединились пользователи со всего мира, которые публикуют свои фотографии с мрачным мейкапом под тегом #ASelfieForTheGuangzhouMetro.