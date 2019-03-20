Китаянку не пустили в метро из-за "неправильного" макияжа. В соцсетях разгорелся протест
Как пишет The Guardian , поэтому пользователи китайской социальной сети Weibo устроили онлайн-протест: они публикуют селфи с полным готическим мейкапом.
В посте на Weibo девушка рассказала, что работникам метрополитена в городе Гуанчжоу не понравились ее ярко накрашенные глаза и темные губы. "Женщина-охранник позвала своего менеджера и сказала, что мой макияж проблематичен и просто ужасный", - написала она.
После этого сотрудники метро сказали, что ей нужно удалить макияж, если она хочет воспользоваться общественным транспортом. "Как китайская гражданка я надеюсь использовать эту несколько публичную платформу [Weibo], чтобы спросить у власти: законы дают ей право останавливать меня и тратить мое время? Если власть сможет сослаться один такой закон, я хочу оплатить баннер, который повесили на станции метро, с подписью "Людям, одетым в стиле" готическая Лолита », не разрешается ездить в метро", - добавила девушка.
#ASelfieForTheGuangzhouMetro- Thoryn Greenwitch (@thorynwitch) 19 марта 2019 г.
Brazil supports the goths of China !!! pic.twitter.com/pqod4EZLuf
#ASelfieForTheGuangzhouMetro pic.twitter.com/C1vftQtXSk- (@ gothtrash666) 19 марта 2019 г.
Этот пост вызвал большой отклик у китайских пользователей, которых возмутила позиция метрополитена. Они продолжили публиковать селфи с готическим макияжем даже после того, как метро Гуанчжоу принесло свои извинения за то, что произошло и уволило сотрудницу. К волне протеста присоединились пользователи со всего мира, которые публикуют свои фотографии с мрачным мейкапом под тегом #ASelfieForTheGuangzhouMetro.
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