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Конституционный Суд отказал Новинскому в пересмотре закона о подчинении религиозных общин

Конституционный Суд отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 народных депутатов во главе с Вадимом Новинским и Александром Долженковым

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

19 марта Большая палата КС рассмотрел конституционное представление относительно закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинения религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", говорится в сообщении.

Отмечается, что принято постановление об отказе в открытии конституционного производства.

В конституционном представлении депутаты ссылались на ст. 35 Конституции Украины, которая гарантирует свободу вероисповедания. Они считают, что закон содержит ряд положений, которые свидетельствуют о чрезмерном вмешательстве и зарегулированность деятельности религиозных организаций. В частности, депутаты отметили "сильно обременительную" новую процедуру регистрации / перерегистрации уставов религиозных общин, говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что нардепы также увидели в законе нарушение ст. 36 о свободе объединения граждан и ст. 37, которая исключает запрет деятельности объединений внесудебным способом.

Кроме того, в представлении утверждалось, что Верховная Рада нарушила регламент при принятии закона, в частности, было неперсональное голосование.

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