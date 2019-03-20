Княжицкий: То дело, которое мы начали во время Майдана - строить сильную, независимую европейскую Украину - должно быть продолжено принятием закона о языке
По мнению председателя Комитета, против языкового законопроекта выступают те, кто желает возвращения в СССР, сталинизма, кто не хочет, чтобы Украина перестала быть колонией Российской империи.
Противники законопроекта затягивают рассмотрение и сбивают правки, которые были поддержаны профильным комитетом.
"Однако, кто бы, что бы ни делал - законопроект об украинском языке все равно будет принят. Мы оторвемся от РФ и станем полноценным членом европейского пространства", - сказал Николай Княжицкий
Напомним, парламент рассматривает во втором чтении законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За полторы недели работы в сессионном зале депутаты рассмотрели треть поправок.
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