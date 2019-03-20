//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Голуби с "рюкзачками": ученые придумали новый способ сбора климатических данных

Британские инженеры представили миниатюрный и недорогой набор сенсоров, который может измерять различные климатические данные - от температуры и влажности воздуха до расположения и даже уровня освещенности. Собирать эту информацию будут обычные голуби

Об этом пишет Gizmodo .

Для сбора данных можно использовать каждого голубя, поскольку дикие не знают дороги назад, поэтому никогда не вернутся с набором датчиков. Группа ученых под руководством Рика Томаса из Бирмингемского университета использует только домашних голубей. Всего пять домашних голубей-испытуемых сделали 41 полет общей протяженностью более 1 тыс. км.

Набор с датчиками весит не более 3% от общей массы птицы, что делает его использование практически незаметным для голубей. Устройство крепится на голубя с помощью специальных ремешков, которые не позволяют птице потерять датчики.

Стоимость одного набора составляет около $ 300 При этом аналогичные наборы, предназначенные для сбора этих данных, обычно стоят в среднем в десять раз больше.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать