Голуби с "рюкзачками": ученые придумали новый способ сбора климатических данных
Об этом пишет Gizmodo .
Для сбора данных можно использовать каждого голубя, поскольку дикие не знают дороги назад, поэтому никогда не вернутся с набором датчиков. Группа ученых под руководством Рика Томаса из Бирмингемского университета использует только домашних голубей. Всего пять домашних голубей-испытуемых сделали 41 полет общей протяженностью более 1 тыс. км.
Набор с датчиками весит не более 3% от общей массы птицы, что делает его использование практически незаметным для голубей. Устройство крепится на голубя с помощью специальных ремешков, которые не позволяют птице потерять датчики.
Стоимость одного набора составляет около $ 300 При этом аналогичные наборы, предназначенные для сбора этих данных, обычно стоят в среднем в десять раз больше.
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