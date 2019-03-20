Голуби с "рюкзачками": ученые придумали новый способ сбора климатических данных

20 марта, 2019, 10:30

Британские инженеры представили миниатюрный и недорогой набор сенсоров, который может измерять различные климатические данные - от температуры и влажности воздуха до расположения и даже уровня освещенности. Собирать эту информацию будут обычные голуби

Об этом пишет Gizmodo .

Для сбора данных можно использовать каждого голубя, поскольку дикие не знают дороги назад, поэтому никогда не вернутся с набором датчиков. Группа ученых под руководством Рика Томаса из Бирмингемского университета использует только домашних голубей. Всего пять домашних голубей-испытуемых сделали 41 полет общей протяженностью более 1 тыс. км.

Набор с датчиками весит не более 3% от общей массы птицы, что делает его использование практически незаметным для голубей. Устройство крепится на голубя с помощью специальных ремешков, которые не позволяют птице потерять датчики.

Стоимость одного набора составляет около $ 300 При этом аналогичные наборы, предназначенные для сбора этих данных, обычно стоят в среднем в десять раз больше.