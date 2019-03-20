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Геноцид и преступления против человечности: в Гааге приговорили к пожизненному экс-президента Сербии Караджича


фото: REUTERS
Суд ООН в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению за преступления против человечности, геноцид боснийских мусульман и военные преступления

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение Гаагского суда является окончательным и не может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в марте 2016 года Международный трибунал приговорил Караджича к 40 годам за преступления против человечности. Караджич признан виновным в геноциде в связи с гибелью восьми тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в 1995 году.

Он свою вину не признал.

Кроме того, его признали ответственным за убийства, захват заложников и принудительное переселение жителей Боснии и Герцеговины.

Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил Караджичу обвинения в военных преступлениях в 1995 году. Караджич был задержан в Сербии в 2008 году. Ему 13 лет удавалось скрываться от правосудия под другим именем.

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