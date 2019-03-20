Финляндия лидирует в списке самых счастливых стран, - исследование
Соответствующий доклад составляют в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (SDSN), передает Интерфакс-Украина.
В рейтинге Финляндия занимает первое место второй год подряд. Кроме нее в 10 самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.
Украина оказалась на 133-м месте - между Чадом (132) и Эфиопией (134).
На последнем месте в рейтинге оказался Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.
Доклад составили, когда исследовали мнения жителей 156 стран. В опросах исследовали несколько аспектов, в частности ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные.
Показатель счастья измерили на основании этих опросов за три года, то есть рейтинг 2019 составили по данным 2016-2018 гг.
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