Финляндия лидирует в списке самых счастливых стран, - исследование

20 марта, 2019, 10:50

Финляндия заняла первое место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report

Соответствующий доклад составляют в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (SDSN), передает Интерфакс-Украина.

В рейтинге Финляндия занимает первое место второй год подряд. Кроме нее в 10 самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Украина оказалась на 133-м месте - между Чадом (132) и Эфиопией (134).

На последнем месте в рейтинге оказался Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Доклад составили, когда исследовали мнения жителей 156 стран. В опросах исследовали несколько аспектов, в частности ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные.

Показатель счастья измерили на основании этих опросов за три года, то есть рейтинг 2019 составили по данным 2016-2018 гг.