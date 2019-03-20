Франция выдала ордера на арест экс-руководителей федерации легкой атлетики РФ из-за допинга

20 марта, 2019, 08:57

19 марта Франция выдала ордера на арест двух бывших российских легкоатлетических чиновников в рамках расследования применения допинга в российском спорте

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Франция выдала ордера на арест двух бывших российских чиновников из федерации легкой атлетики на фоне расследования допингового скандала", - говорится в сообщении.

Речь идет о бывшем главе ВФЛА Валентина Балахничев и бывшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

Ордера на арест выдали по делу о коррупционной схеме, созданную для сокрытия случаев допинга в России. Сейчас этим делом занимаются французские следователи, ведь есть подозрения, что чиновники могли отмывать средства именно на территории Франции.

Как сообщается, Валентин Балахничев сказал, что сейчас находится в России.

"Я не получал никаких сообщений. Это - обычная практика следственной машины Франции или Германии, когда информация сначала сбрасывается в СМИ, а затем начинается обсуждение", - заявил он.

Крум того, он отказался прокомментировать выдаче ордера на арест, сославшись на то, что не знает, в чем его обвиняют.

В том же расследовании французские судьи выдали в 2017 году ордер на арест Папа Массата Диак, сына бывшего президента IAAF Ламина Диака.

Ламин Диак обвиняется в получении миллионов долларов взяток, чтобы скрыть положительные допинг-тесты россиян вместе с двумя другими чиновниками IAAF.

Диак-старший работал в ассоциации федераций легкой атлетики с 1999 года, пока не был арестован во Франции в 2015 году.

По информации источников AFP, французские судьи вдруг обвинили его в июне прошлого года, в том, что он позволил своему сыну "завладеть средствами от спонсоров IAAF", включая такие компании как Samsung, китайский телеканал CCTV, китайскую энергетическую фирму Sinopec, российский банк VTB и корпорацию Abu Dhabi.

Напомним, со на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российская сборная потеряла около 100 участников из дисквалификации за допинг. Кроме того, от Игр в Рио отстранили всю паралимпийскую сборную РФ.

В декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции против Олимпийского комитета России. Атлетам из России запретили выступать на Зимних олимпийских играх в Южной Корее под национальным флагом. Те, кого допустили к участию в Олимпиаде, выступали под олимпийским флагом.