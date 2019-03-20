Фото-победитель международного конкурса HIPA оказалось постановкой

20 марта, 2019, 12:30

Снимок, который выиграл Гран-при Международного конкурса фотографии Hamdan International Photography Award, оказался постановочным

Об этом пишет PDNPulse.

На Facebook было опубликовано пост с бэкстейдж этой фотоработы, из которого видно, что одну и ту же женщину с двумя детьми снимало множество фотографов почти с одинакового ракурса.

Результаты HIPA, темой которого в этом году была "Надежда", объявили 12 марта. Победителем стал малайзийский фотограф-любитель Эдвин Онг Ви Ки (Edwin Ong Wee Kee), который получил за свой, как оказалось, не уникальный снимок $ 120 000. Фото позиционировалась как незапланированное и даже случайно.

При этом HIPA - конкурс общей фотографии, а не фотожурналистики, потому постановочные снимки не нарушают правила премии. Однако $ 120 000 выиграла одна из множества одинаковых фотографий, может вызвать противоречивые чувства в профессиональном сообществе, и многие фотографы уже осудили малайзийского коллегу в комментариях к посту на Фейсбуке.