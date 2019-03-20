Facebook будет блокировать рекламу, которая содержит дискриминацию
Об этом сообщает The Guardian.
Пользователи раскритиковали соцсеть за таргетинг рекламы, которая содержит дискриминацию в отношении расы, возраста и пола. Компания получила эти жалобы и начала заниматься способами блокировки дискриминационной рекламы жилья, работы и кредитов.
Соответствующие меры блокировки не позволят рекламодателям нацеливать рекламируемый контент на пользователей по признаку расы, пола, возраста. Кроме того, реклама таргетингувалась по определению почтового индекса.
Американский союз гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные группы подали иск на Facebook и это позволило получить гарантии таких действий со стороны администрации соцсети.
Во вторник, 19 марта, они заявили, что "радикальные изменения" ограничат дискриминационный таргетинг рекламы.
- Напомним, что соцсеть Facebook перед выборами в Европарламент решила ужесточить правила по предотвращению распространения ложных новостей.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-