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Facebook будет блокировать рекламу, которая содержит дискриминацию

Facebook будет блокировать рекламу контента, в котором содержится информация с дискриминацией людей по различным признакам

Об этом сообщает The Guardian.

Пользователи раскритиковали соцсеть за таргетинг рекламы, которая содержит дискриминацию в отношении расы, возраста и пола. Компания получила эти жалобы и начала заниматься способами блокировки дискриминационной рекламы жилья, работы и кредитов.

Соответствующие меры блокировки не позволят рекламодателям нацеливать рекламируемый контент на пользователей по признаку расы, пола, возраста. Кроме того, реклама таргетингувалась по определению почтового индекса.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные группы подали иск на Facebook и это позволило получить гарантии таких действий со стороны администрации соцсети.

Во вторник, 19 марта, они заявили, что "радикальные изменения" ограничат дискриминационный таргетинг рекламы.

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