//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС оштрафовал Google на $ 1,7 млрд из-за блокирования рынка интернет-рекламы


фото: gizmochina
Антимонопольный регулятор Евросоюза решил оштрафовать компанию Google за нарушение условий честной конкуренции на рынке интернет-рекламы

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение наложить штраф на Google в размере 1,49 млрд евро ($ 1,68 млрд) за незаконное злоупотребление своим положением на рынке рекламы при онлайн-поиска.

Google "зафиксировал" свое господствующее положение на рынке онлайн-рекламы и обезопасил себя от конкуренции, заключая антиконкурентные контракты с третьими сайтами ", - говорится в сообщении Еврокомиссии

Согласно исследованию, такую практику Google использовал в течение 10 лет и не позволял развиваться рынку интернет-рекламы в ЕС и во всем мире.

Известно, что сумма штрафа Google составляет 1,29% от его оборота в 2018 году и рассчитывалась на основании доходов компании от интернет-рекламы.

Также указано, что это уже не первый штраф, который на Google наложили в ЕС. В 2017 году компанию оштрафовали на 2,42 млрд евро за нарушение честной конкуренции на рынке поисковых сервисов, а в 2018 году на 4,34 млрд евро за монопольное положение на рынке мобильных операционных систем.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать