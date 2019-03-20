ЕС оштрафовал Google на $ 1,7 млрд из-за блокирования рынка интернет-рекламы
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"Сегодня Еврокомиссия приняла решение наложить штраф на Google в размере 1,49 млрд евро ($ 1,68 млрд) за незаконное злоупотребление своим положением на рынке рекламы при онлайн-поиска.
Google "зафиксировал" свое господствующее положение на рынке онлайн-рекламы и обезопасил себя от конкуренции, заключая антиконкурентные контракты с третьими сайтами ", - говорится в сообщении Еврокомиссии
Согласно исследованию, такую практику Google использовал в течение 10 лет и не позволял развиваться рынку интернет-рекламы в ЕС и во всем мире.
Известно, что сумма штрафа Google составляет 1,29% от его оборота в 2018 году и рассчитывалась на основании доходов компании от интернет-рекламы.
Также указано, что это уже не первый штраф, который на Google наложили в ЕС. В 2017 году компанию оштрафовали на 2,42 млрд евро за нарушение честной конкуренции на рынке поисковых сервисов, а в 2018 году на 4,34 млрд евро за монопольное положение на рынке мобильных операционных систем.
- Напомним, поисковый сервис Google, социальные сети Facebook и Twitter не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями.
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