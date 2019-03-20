Благодаря Ляшко, контракт с Коболевым под большим вопросом, - Янина Соколовская

20 марта, 2019, 15:55

После открытого народного протеста, который выразил на заседании Кабинета Министров лидер Радикальной партии Олег Ляшко, у Владимира Гройсмана нет другого выбора, как начать снижение цен на газ для населения

Такое мнение высказала политический эксперт Янина Соколовская. Комментируя инцидент, произошедший 20 марта 2019 года, между премьер-министром Владимиром Гройсманом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, политолог убеждена в том, что у правительства не осталось шансов на продолжение коррумпированной тарифной политики в топливно-энергетической сфере экономики.

"Ляшко воплотил народный протест и выразил недовольство народа действиями Правительства. То, что депутату пришлось прорываться в здание Кабмина силой, то, что побили его людей, является признаком боязни Правительства людей, которые выступают против тарифного геноцида. Гройсману нечего было ответить на заявление Ляшко о том, что продление контракта с Коболевым было тайным. Значит Ляшко в этой ситуации оказался прав. Тайное продление полномочий Коболева является абсолютно позорным решением. Нужно сказать, Ляшко озвучил все запросы людей в лицо Гройсману. Он говорил цифрами и фактами. И премьер ничего не смог ответить, кроме саморекламы, какой он хороший руководитель Кабмина. Я думаю, что с этого момента контракт с Коболевым окажется под большим вопросом. И, когда Коболева уберут с "Нефтегаза", будет сделан первый шаг к снижению тарифов. Украина начнет поставлять населению дешевый газ внутренней добычи, а не продавать его по завышенным ценам, выдавая за импортируемый. Думаю, что у Гройсмана нет другого выбора, и с этого момента он будет вынужден думать, как снизить цены на газ, чего, собственно, добивается Ляшко. Лидер «радикалов» сегодня единственный, кто озвучивает требования народа в адрес правительства. Причем, не просто озвучивает, но и решает эти вопросы. Все остальные исключительно пиарятся на экономических бедах Украины", - утверждает Янина Соколовская.

20 марта 2019 года премьер-министр провел заседание членов правительства, поставив на голосование в тайне от общественности вопрос продления трудового договора с действующим главой "Нефтегаза" Андреем Коболевым. Контракт Коболева истекает 22 марта. Двумя неделями ранее, 6 марта 2019 года, в виду бурных социальных волнений, под давлением Радикальной партии, Гройсман публично заявил о не продлении контракта с главой «Нефтегаза» и объявлении открытого конкурса на эту должность. По поручению премьера, дату конкурса правительство должно было объявить 23 марта.

Олег Ляшко был вынужден оперативно реагировать. Вместе со своими сторонниками он прорвался на "тайную вечерю" членов Кабмина, заблокировав их работу. Во время прорыва сквозь заслон силовиков, один из радикальных активистов был избит полицией.

Лидер Радикальной партии потребовал от Владимира Гройсмана прекратить порочную практику выполнения тайных преступных заказов Президента, провести открытый конкурс на должность руководителя "Нефтегаза", вернуть в бюджет украденную Коболевым так называемую "премию" в размере 1 млрд 395 млн грн в бюджет, отменить прошлогоднее решение правительства о повышении цен на газ для населения.

"У Радикальной партии есть четкое требование лично к вам, Владимир Борисович! Вы не должны подписывать трудовой договор с Коболевым до тех пор, пока он не вернет в бюджет миллиардную премию, которую он незаконно получил из бюджета и вывел в офшоры. Вы обязаны отменить решение о повышении тарифов на газ, которое привело к многомиллионным долгам населения. Не может быть такого, чтобы чиновники получали зарплаты по 800 тысяч. Вы как правительство обязаны решить эти вопросы, но вы ничего не делаете!", - заявил Ляшко.