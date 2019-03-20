Аваков пообещал, что система видеофиксации нарушений ПДД заработает в этом году

20 марта, 2019, 22:08

До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - сказал Аваков.