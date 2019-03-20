Аваков пообещал, что система видеофиксации нарушений ПДД заработает в этом году
20 марта, 2019, 22:08
До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - сказал Аваков.
- Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел хотят привлечь органы местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог к установке камер видеофиксации.
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