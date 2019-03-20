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Астероид Бенну ведет себя странно - он "бросается" пылью, - ученые

Астероид Бенну периодически выбрасывает в окружающий космос достаточно большое количество пыли - это может помешать зонду OSIRIS-REx провести забор грунта на нем

Об этом говорится в исследовании NASA.

Бенну не всегда выпускает струю пыли - этот феномен происходит примерно десять раз в месяц. При этом неизвестно, остаются ли эти частицы на орбите астероида, после чего притягиваются этим космическим телом назад, или же остаются в космосе.

Причины такого поведения астероида пока неизвестны. Ученые знают несколько околоземных объектов, которые тоже выпускают струи пыли при приближении к Солнцу. Возможно, выбросы частиц связаны с сублимацией льда, когда вещество переходит из твердого в газообразное, минуя жидкое состояние.

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