Астероид Бенну ведет себя странно - он "бросается" пылью, - ученые
20 марта, 2019, 23:55
Астероид Бенну периодически выбрасывает в окружающий космос достаточно большое количество пыли - это может помешать зонду OSIRIS-REx провести забор грунта на нем
Об этом говорится в исследовании NASA.
Бенну не всегда выпускает струю пыли - этот феномен происходит примерно десять раз в месяц. При этом неизвестно, остаются ли эти частицы на орбите астероида, после чего притягиваются этим космическим телом назад, или же остаются в космосе.
Причины такого поведения астероида пока неизвестны. Ученые знают несколько околоземных объектов, которые тоже выпускают струи пыли при приближении к Солнцу. Возможно, выбросы частиц связаны с сублимацией льда, когда вещество переходит из твердого в газообразное, минуя жидкое состояние.
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