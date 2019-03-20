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Apple обновила беспроводные наушники AirPods. Что изменилось, кроме цены

За новое поколение AirPods с беспроводным чехлом нужно отдать $199

Американская компания Apple обновила беспроводные наушники AirPods, сообщается в пресс-релизе компании.

Производитель говорит, что новые наушники получили чип H1.

Это позволило увеличить автономность AirPods вдвое, когда наушники работают в режиме гарнитуры. Также в Apple обещают, что наушники будут вдвое быстрее переключаться между устройствами.

Кроме того, появился доступ к Siri по голосовой команде "Привет, Siri" - раньше для вызова ассистента нужно было стучать по наушнике.

Также второе поколение AirPods получило кейс с поддержкой беспроводной зарядки. Световой индикатор заряда перенесли на его лицевую панель.

Кейс можно будет купить отдельно за $ 79, он совместим с первыми AirPods.

За новое поколение AirPods с беспроводным чехлом нужно отдать $199 Версию с обычным кейсом можно будет купить за $159.

Предварительные заказы в США доступны с сегодняшнего дня, 20 марта, доставлять устройства начнут уже со следующей недели.

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