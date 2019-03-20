Apple обновила беспроводные наушники AirPods. Что изменилось, кроме цены
Американская компания Apple обновила беспроводные наушники AirPods, сообщается в пресс-релизе компании.
Производитель говорит, что новые наушники получили чип H1.
Это позволило увеличить автономность AirPods вдвое, когда наушники работают в режиме гарнитуры. Также в Apple обещают, что наушники будут вдвое быстрее переключаться между устройствами.
Кроме того, появился доступ к Siri по голосовой команде "Привет, Siri" - раньше для вызова ассистента нужно было стучать по наушнике.
Также второе поколение AirPods получило кейс с поддержкой беспроводной зарядки. Световой индикатор заряда перенесли на его лицевую панель.
Кейс можно будет купить отдельно за $ 79, он совместим с первыми AirPods.
За новое поколение AirPods с беспроводным чехлом нужно отдать $199 Версию с обычным кейсом можно будет купить за $159.
Предварительные заказы в США доступны с сегодняшнего дня, 20 марта, доставлять устройства начнут уже со следующей недели.
- Накануне Apple показала новые версии iPad Air и iPad mini . Они доступны на сайте компании.
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