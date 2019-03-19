Звезды "Барселоны" сыграют за сборную Каталонии против Венесуэлы

19 марта, 2019, 17:20

Жерар Пике и Хави сыграют за сборную Каталонии в товарищеском матче против Венесуэлы

Об этом сообщает football.ua.

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике, который в прошлом году объявил о завершении карьеры в сборной Испании, продолжит выступать на международном уровне за сборную Каталонии.

Вместе с пике вызов на товарищеский матч против сборной Венесуэлы получил легендарный хавбек "Барселоны" Хави, который сейчас выступает за катарский "Аль-Садд".

Полностью состав сборной Кататлонии, которая не выступает в официальных соревнованиях, но регулярно играет товарищеские матчи, выглядит следующим образом:

Вратари: Масип ("Вальядолид"), Альберто Гарсия ("Райо Вальекано").

Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Муньеса ("Жирона"), Бартра ("Бетис"), Дидак Вила ("Эспаньол"), Монтойя ("Брайтон"), Алекс Морено ("Райо Вальекано"), Алеш Видаль ("Севилья").

Полузащитники: Хави ("Аль-Садд"), Оскар Мелендо ("Эспаньол"), Жоан Жордан ("Эйбар"), Ориоль ( "Саутгемптон"), Пере Понс ( "Гранада"), Алеиш Гарсия ( "Райо Вальекано") Алекс Гранель ( "Жирона"), Рубен Алькарас ( "Вальядолид").

Нападающие: Серхио Гарсия ( "Эспаньол"), Боян Кркич ( "Сток Сити"), Энрик Гальего ( «Уэска»), Деулофеу ( "Уотфорд").