Житель Мариуполя три года присылал полицейским порнографию, потому что негативно к ним относится
19 марта, 2019, 18:40
Полиция задержала хулигана, который с 2016 года посылал полицейским на их страницы в соцсетях порнографию
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В течение нескольких лет сотрудники полиции получали на свои страницы в социальных сетях и мобильные телефоны порнографическую продукцию.
Совместно с работниками киберполиции оперативники собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя.
По словам мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, имея отрицательное отношение ко всем полицейским.
Следователи готовят объявление подозрения мариупольцу и представление об избрании ему меры пресечения. За содеянное фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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