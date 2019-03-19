Житель Мариуполя три года присылал полицейским порнографию, потому что негативно к ним относится

19 марта, 2019, 18:40

Полиция задержала хулигана, который с 2016 года посылал полицейским на их страницы в соцсетях порнографию

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В течение нескольких лет сотрудники полиции получали на свои страницы в социальных сетях и мобильные телефоны порнографическую продукцию.

Совместно с работниками киберполиции оперативники собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя.

По словам мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, имея отрицательное отношение ко всем полицейским.

Следователи готовят объявление подозрения мариупольцу и представление об избрании ему меры пресечения. За содеянное фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.