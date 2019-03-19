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Женщина сделала себе инъекцию с соком фруктов и чуть не умерла

Жительница Китая чуть не умерла после того, как сделала себе инъекцию фруктового сока. Она считала, что это полезно для здоровья

Об этом пишет BBC.

Врачи зафиксировали у 51-летней женщины поражения печени, почек, сердца и легких - ее на пять дней положили в реанимацию. В разговоре с BBC один из сотрудников больницы рассказал, что пациентка внутривенно ввела себе раствор из 20 видов фруктов.

Вскоре после инъекции у женщины начался зуд и повысилась температура. Инцидент произошел еще в прошлом месяце, однако известно о нем стало только сейчас.

22 февраля женщину поместили в отделение интенсивной терапии. Вскоре ее перевели в общее, а затем выписали.

Сейчас случай бурно обсуждают в китайских соцсетях - в частности на сайте Weibo. Только под хэштегом #OldWomanPutsJuiceIntoVeins обнародованы более 11000 публикаций. Многие пользователи пишут, что этот случай - хорошая иллюстрация того, как людям не хватает базовых знаний по медицине.

"Судя по всему, уровень осведомленности людей в вопросах медицины остается слишком низким", - написал один из пользователей.

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