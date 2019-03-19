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Зеленский рассказал, когда представит ключевую пятерку своей команды

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский пообещал, что представит ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

Об этом он заявил 18 марта на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем - мы пятерку назовем. Остальные - там на это до президентских полномочий почти 2,5 месяца. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - сказал Зеленский.

Кроме того, шоумен отметил, что в своей команде он видит тех людей, которые находились с ним на встречи.

В беседе принимали также участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк , бывший министр экономического развития и торговли Украины Абромавичюс, нардеп Сергей Лещенко и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов.

Зеленский сказал, что команда - "очень сложный вопрос", и с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые государственные должности не удалось достичь договоренности.

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году - Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Супер офицер, который сейчас стал ... заместителем главы СНБО. Он - кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом - посмотрим, но в секторе обороны ты - №1, я тебя вижу ", - заявил Зеленский.

Шоумен сказал, они с Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов.

"После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - заявил кандидат.

Что касается СБУ, то, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в службе".

"Многие нам пишут, и в онлайн-опросе ... Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко , - ред.). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов ", - рассказал Зеленский.

Он сказал, что после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним время.

"Я должен с ним пожить - я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", - сказал шоумен.

Он также заявил, что намерен максимально бороться с коррупционерами всеми возможными способами.

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