Из-за угрозы взрыва перекрыли центр Брюсселя

19 марта, 2019, 14:02

Из-за угрозы взрыва в Брюсселе окружили здания Еврокомиссии и Совета ЕС

Об этом сообщает корреспондент The Telegraph Джеймс Крисп в Twitter.

Сообщается, что полиция перекрыла улицу Rue D'Auderghem, на которой находится представительство Великобритании в ЕС.

Рядом с улицей расположены здания Еврокомиссии и Совета ЕС, окруженные силовиками из соображений безопасности, говорится в сообщении.

Крисп отмечает, что на место прибыли пожарные и кинологи. Предполагается, что поиски взрывного устройства будут вести у британского представительства.