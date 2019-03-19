Из-за угрозы взрыва перекрыли центр Брюсселя
19 марта, 2019, 14:02
Из-за угрозы взрыва в Брюсселе окружили здания Еврокомиссии и Совета ЕС
Об этом сообщает корреспондент The Telegraph Джеймс Крисп в Twitter.
Сообщается, что полиция перекрыла улицу Rue D'Auderghem, на которой находится представительство Великобритании в ЕС.
Рядом с улицей расположены здания Еврокомиссии и Совета ЕС, окруженные силовиками из соображений безопасности, говорится в сообщении.
Крисп отмечает, что на место прибыли пожарные и кинологи. Предполагается, что поиски взрывного устройства будут вести у британского представительства.
Does not look like bomb scare centres on British embassy. Ukrep to left. Teams on other side of road and looking in other direction. pic.twitter.com/216woTIujY- James Crisp (@ JamesCrisp6) March 19, 2019
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