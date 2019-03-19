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Из-за угрозы взрыва перекрыли центр Брюсселя


фото: JamesCrisp
Из-за угрозы взрыва в Брюсселе окружили здания Еврокомиссии и Совета ЕС

Об этом сообщает корреспондент The Telegraph Джеймс Крисп в Twitter.

Сообщается, что полиция перекрыла улицу Rue D'Auderghem, на которой находится представительство Великобритании в ЕС.

Рядом с улицей расположены здания Еврокомиссии и Совета ЕС, окруженные силовиками из соображений безопасности, говорится в сообщении.

Крисп отмечает, что на место прибыли пожарные и кинологи. Предполагается, что поиски взрывного устройства будут вести у британского представительства.

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