Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта

19 марта, 2019, 16:42

Церемония принесения присяги народу Казахстана Касым-Жомарт Токаевым состоится в полдень 20 марта 2019 года

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"В соответствии с пунктом 2 ст. 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с ЦИК Республики Казахстан провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим президентом Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12:00 20 марта 2019", - говорится в тексте указа Нурсултана Назарбаева.

В указе отмечается, что в связи с решением Назарбаева прекратить выполнение полномочий президента с 20 марта, "полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к главе Сената Республики Казахстан с момента принесения присяги" Касым-Жомарт Токаева.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назабраев объявил , что покидает свой пост.