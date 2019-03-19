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Я тебе - роль, ты мне - секс: глава Warner Bros. ушел в отставку после скандала с актрисой

Генеральный директор Warner Bros. Кевин Цудзихара (Kevin Tsujihara) ушел в отставку после 25 лет работы в кинокомпании. Это произошло после обвинений в том, что он пообещал актрисе обеспечить ей роли в фильмах в обмен на сексуальные отношения

Об этом сообщает AP News.

"Стало очевидно, что мое длительное руководство может быть препятствием для дальнейшего успеха компании. Усердная работа каждого в нашей организации достойна восхищения, и я не позволю публикациям в СМИ преуменьшать всю замечательную работу команды", - прокомментировал Кевин Цудзихара.

Главным поводом для увольнения стал материал The Hollywood Reporter от 6 марта, где говорилось о помощи Цудзихары актрисе Шарлотте Кирк. Согласно переписки, которую опубликовало издание, они начали общаться в марте 2015 года. После этого гендиректор компании якобы пообещал провести ее на прослушивание к влиятельным деятелям индустрии.

Журналисты выяснили, что Кирк была недовольна небольшим количеством ролей, которые получала через Цудзихару. Сама актриса отрицала неподобающее поведение главы кинокомпании и утверждала, что он ей ничего не обещал.

После публикации статьи Цудзихара извинился перед сотрудниками Warner Bros. Ранее в компании заявляли, что не будут отстранять его от должности до окончания расследования.

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