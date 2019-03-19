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Военнопленный украинский моряк Сорока после операции находится в СИЗО, - Денисова

Раненый украинский моряк Василий Сорока после операции, которую провели 18 марта, находится в Лефортовском СИЗО Москвы

Об этом сообщает Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Только что разговаривала по телефону с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила информацию, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве", - написала Денисова

По информации омбудсмена, Василию врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки.

"На данный момент Василий находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции", - написала Денисова.

Ранее о том, что Василия Сороку прооперировали, сообщил его защитник, российский адвокат Сергей Бадамшин.

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