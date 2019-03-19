Военнопленный украинский моряк Сорока после операции находится в СИЗО, - Денисова
19 марта, 2019, 17:14
Раненый украинский моряк Василий Сорока после операции, которую провели 18 марта, находится в Лефортовском СИЗО Москвы
Об этом сообщает Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Только что разговаривала по телефону с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила информацию, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве", - написала Денисова
По информации омбудсмена, Василию врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки.
"На данный момент Василий находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции", - написала Денисова.
Ранее о том, что Василия Сороку прооперировали, сообщил его защитник, российский адвокат Сергей Бадамшин.
- Напомним, 25 ноября 2018, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские пограничные корабли совершили таран кораблей ВМС ВС Украины и захватили в плен украинских военных моряков .
- 28 ноября 2018 "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Им предъявлены обвинения в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 8 февраля 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о необходимости того, чтобы трех украинских военнопленных моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели на лечение в нейтральную страну.
- 19 февраля 2019 российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о начале "углубленного медицинского обследования" украинских моряков.
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