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В Индии обрушилась торговая галерея, под завалами около сотни человек

В городе Дхарвад в Индии рухнуло трехэтажное здание торговой галереи, внутри находилось от 150 до 200 человек

Об этом сообщает Times of India .

По оценкам спасателей, под завалами может находиться до сотни человек, есть сообщения о первых погибших.

Пока неизвестно, что послужило причиной обрушения.

 

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