В Индии обрушилась торговая галерея, под завалами около сотни человек
19 марта, 2019, 15:34
В городе Дхарвад в Индии рухнуло трехэтажное здание торговой галереи, внутри находилось от 150 до 200 человек
Об этом сообщает Times of India .
По оценкам спасателей, под завалами может находиться до сотни человек, есть сообщения о первых погибших.
Пока неизвестно, что послужило причиной обрушения.
An injured being shifted to the hospital #DharwadBuildingCollapse #Karnataka pic.twitter.com/j5x67GjdVp- TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 19 марта 2019 г.
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