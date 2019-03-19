В Украине запустили реестр арестованного коррупционного имущества
Об этом во время брифинга сообщил директор АРМА Антон Янчук, передает Радио Свобода.
Отмечается, что такой перечень не является официальным реестром, он имеет целью привлечь бизнес к управлению или выкупу арестованных активов, сообщить обществу и медиа о судьбе арестованного имущества, а правоохранительные органы привлечь активнее работать над арестом и передачей в управление коррупционных активов.
Сейчас в списке арестованных активов - 726 различных единиц имущества, которые прокуратура и суды передали АРМА для управления или должны передать в ближайшее время.
Как сообщил Анчук, больше всего арестованных активов в Киевской, Одесской, Харьковской областях. Из них недвижимости - 480 единиц, корпоративные и другие имущественные права - 60 позиций, 18 счетов со средствами, 110 автомобилей, 54 объекта ценного движимого имущества и четыре целостных имущественных комплекса.
Перечень обещают ежемесячно обновлять.
# АРМА обещает обновлять перечень арестованных активов ежемесячно. Больше всего таких активов в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Сумской областях pic.twitter.com/bH1LJIhOli- Solonyna Yeugen (@SolonynaY) March 19, 2019
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