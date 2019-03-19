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В Украине испытали ударный турецкий беспилотник Bayraktar

18 марта на Житомирщине испытали беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2

Об этом сообщил Украинский милитаристский портал 

Около полудня БПЛА совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.

В частности, маршрут беспилотника опубликовав ресурс MilitaryAviation.In.Ua .

Напомним, что 3-4 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко в Турции подписал соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

Переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около 2 лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Соответствующий беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы, его длина 6,5 метров, максимальная скорость полета 222 км в час.

"Bayraktar TB22" побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

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