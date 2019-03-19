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В США затопило военную базу Стратегического командования

В американском штате Небраска из-за снегопада и повышения воды в реках затопило военную базу, где располагается штаб-квартира Стратегического командования

Об этом сообщает пресс-служба авиабазы.

Как заявил представитель 55-го авиакрыла ВВС США Кевин Хамфри, на восстановление базы уйдут недели и месяцы.

Вода начала прибывать 15 марта. Тогда военные и местные жители начали возводить сооружения для остановки притока. В результате подтопления часть военнослужащих вынуждена была покинуть свои дома.

Военные инженеры считают, что вода начнет отступать 21 марта. 19 марта авиабаза возобновит работу в обычном режиме.

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