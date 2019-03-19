В США сторонники Гуайдо захватили дипломатические здания Венесуэлы
"Представители венесуэльской оппозиции взяли под контроль помещение консульства страны в Нью-Йорке и два дипломатические помещения в Вашингтоне, включая офис военного атташе", - говорится в сообщении.
Посол Гуайдо в США Карлос Веккьо заявил, что в последующие несколько дней они намерены взять под контроль и другие здания, принадлежащие дипломатическим миссиям Венесуэлы. По его словам, эти действия направлены на то, чтобы "защитить имущество венесуэльцев" в США.
Веккьо также рассказал, что 12 из 55 работников дипмиссий Венесуэлы в США решили остаться в этой стране, поддержав Хуана Гуайдо.
Государственный департамент США одобрил действия представителей Гуайдо и заявил, что "с удовольствием поддержал запросы" по изменению подчинения дипмиссий Венесуэлы.
Однако в министерстве иностранных дел Венесуэлы призвали США "принять необходимые шаги для немедленной остановки насильственной оккупации".
- Напомним, 11 марта 2019 года США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая недавно была включена в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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