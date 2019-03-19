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В США сторонники Гуайдо захватили дипломатические здания Венесуэлы

В понедельник, 18 марта, сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо заняли помещение дипломатических миссий страны на территории США
Об этом сообщает DW.

"Представители венесуэльской оппозиции взяли под контроль помещение консульства страны в Нью-Йорке и два дипломатические помещения в Вашингтоне, включая офис военного атташе", - говорится в сообщении.

Посол Гуайдо в США Карлос Веккьо заявил, что в последующие несколько дней они намерены взять под контроль и другие здания, принадлежащие дипломатическим миссиям Венесуэлы. По его словам, эти действия направлены на то, чтобы "защитить имущество венесуэльцев" в США.

Веккьо также рассказал, что 12 из 55 работников дипмиссий Венесуэлы в США решили остаться в этой стране, поддержав Хуана Гуайдо.

Государственный департамент США одобрил действия представителей Гуайдо и заявил, что "с удовольствием поддержал запросы" по изменению подчинения дипмиссий Венесуэлы.

Однако в министерстве иностранных дел Венесуэлы призвали США "принять необходимые шаги для немедленной остановки насильственной оккупации".

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