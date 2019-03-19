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В США хотят прекратить работу трех служб Радио Свобода


фото: rfe
Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить работу трех служб Радио Свободная Европа / Радио Свобода в заявке в бюджет на 2020 год

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, речь идет о Грузинской, Татаро-башкирской и Северокавказской службы.

По бюджетной заявке, администрация хочет сократить расходы на вещание на зарубежную аудиторию на 22%. Так, бюджет "Радио Свобода" могут уменьшить до $ 87 мнл в 2020 году (в 2019 году - $ 124 млн).

Белый дом предлагает сократить расходы на Балканскую службу "Радио Свобода", прекратив деятельность в Черногории и Македонии.

И.о. президента корпорации Дейзи Синделар сообщила, что в прошлом году "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" достигло еженедельной аудитории в 34 миллиона человек в интернете, на телевидении и радио.

"Это на 30 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельство роста потребности объективной журналистики в России, Иране, Пакистане и всех целевых странах РСЕ / РС", - заявила Синделар.

Сейчас "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" работает для 22 стран на 26 языках. Издание и радиостанция имеют целью продвигать демократические ценности и институты путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властью или пока еще не стала нормой общественной жизни.

В целом бюджетная заявка администрации Трампа является крупнейшей в истории США. Она составляет $ 4,7 триллиона расходов и включает увеличение финансирования обороны на $ 750 млрд и привлечения $ 8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Предложения в бюджет должен рассмотреть Конгресс США.

В 2019 году конгрессмены утвердили финансирование РСЕ / РС в размере $ 124 млн, тогда как президент предлагал выделить $ 91 млн.

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