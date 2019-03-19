В среднем с банковских карт украинцев воруют 2500 грн - НБУ

19 марта, 2019, 13:33

На 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 грн приходилось на незаконные операции, средний размер одной незаконной операции - около 2500 грн

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"В 2018 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек 92 грн приходилось на незаконные операции. Средний размер одной незаконной операции - около 2500 грн (в 2017 году - 2100 грн)", - говорится в сообщении.

Такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии.

В прошлом году воры чаще всего использовали именно этот метод при осуществлении незаконных действий с платежными картами или их реквизитами.

Речь идет о введении в заблуждение рядовых граждан любыми способами, для того чтобы они провозгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды / пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников.

В НБУ объясняют, что часто преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка (или Национального банка или службы безопасности банка) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что представители банка (особенно Национального банка Украины) никогда не звонят с подобными просьбами, не нуждаются и не имеют полномочий спрашивать граждан информацию об их платежных карточках и счетах.

Регулятор напоминает, что ни при каких обстоятельствах не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте) и персональные данные, а также логин или пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное.

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