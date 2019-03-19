В Севастополь и Симферополь за два года переселили 70 тыс. россиян, - ИС

19 марта, 2019, 17:41

За последние два года оккупанты переселили в Севастополь около 20 000 россиян, в Симферополь - 50 тысяч

Об этом сообщает "Информационное сопротивление" со ссылкой на статистику оккупантов.

"Одно из стратегических направлений деятельности оккупантов - вытеснение местных жителей из ключевых должностей с заменой их на выходцев из России. Но самое заметное явление для каждого рядового крымчанина - засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь перебрались на жительство около 20 тыс . человек. Симферополь задыхается от еще 50 тысяч работников, граждан РФ ", - рассказывает Информационное сопротивление.

Также издание сообщает, что после выборов в Госдуму РФ в сентябре 2016 года на полуострове был полностью заменен руководящий состав госучреждений и "органов власти". Подавляющее большинство "руководителей" предназначены в Крым с РФ.

Отмечается, что значительная часть бывших военнослужащих ВМСУ, предавших Украину и перешедших на службу в РФ, на данный момент служат на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил , что за пять лет аннексии Крыма на полуостров переселили до полумиллиона россиян.