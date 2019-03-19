//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Севастополь и Симферополь за два года переселили 70 тыс. россиян, - ИС


фото: voicesevas
За последние два года оккупанты переселили в Севастополь около 20 000 россиян, в Симферополь - 50 тысяч

Об этом сообщает "Информационное сопротивление" со ссылкой на статистику оккупантов.

"Одно из стратегических направлений деятельности оккупантов - вытеснение местных жителей из ключевых должностей с заменой их на выходцев из России. Но самое заметное явление для каждого рядового крымчанина - засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь перебрались на жительство около 20 тыс . человек. Симферополь задыхается от еще 50 тысяч работников, граждан РФ ", - рассказывает Информационное сопротивление.

Также издание сообщает, что после выборов в Госдуму РФ в сентябре 2016 года на полуострове был полностью заменен руководящий состав госучреждений и "органов власти". Подавляющее большинство "руководителей" предназначены в Крым с РФ.

Отмечается, что значительная часть бывших военнослужащих ВМСУ, предавших Украину и перешедших на службу в РФ, на данный момент служат на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил , что за пять лет аннексии Крыма на полуостров переселили до полумиллиона россиян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать