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В результате наводнения в Индонезии число погибших возросло до 89, раненых - 159


фото: ap
Из-за наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли уже 89 человек, а 159 получили ранения

Об этом сообщил представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо, передает АР.

"Из грязи и обломков поврежденных домов было изъято 89 тел, 159 человек получили ранения", - сказал он.

Спасатели продолжают искать 74 пропавших без вести.

В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более 4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

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