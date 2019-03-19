В результате наводнения в Индонезии число погибших возросло до 89, раненых - 159
19 марта, 2019, 09:41
Из-за наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли уже 89 человек, а 159 получили ранения
Об этом сообщил представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо, передает АР.
"Из грязи и обломков поврежденных домов было изъято 89 тел, 159 человек получили ранения", - сказал он.
Спасатели продолжают искать 74 пропавших без вести.
В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более 4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
- Напомним, 17 марта сообщалось, что в результате мощного наводнения в Индонезии погибли по меньшей мере 63 человека.
- Ранее сообщалось о 73 погибших и 60 пропавших без вести.
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