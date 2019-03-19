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В правительстве хотят заставить застройщиков проектировать лифты в дома от 4 этажей


фото: censor.net.ua
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует ввести в строительные нормы обязательное проектирование лифтов в жилых домах от 4 этажей

Об этом заместитель министра Лев Парцхаладзе написал в Facebook.

"Обязательное проектирование лифтов в невысоком жилом доме от 4 этажей", - сообщает он.

По его словам, в действующих нормах лифты устанавливаются в здании высотой от 5 этажей.

"Как вам такая идея изменений в ГСН для повышения комфортных условий проживания? ... мы сейчас рассматриваем возможность обновить нормы: - рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах выше 3-х этажей, для домов выше 4-х этажей сделать это обязательным требованием", - написал он.

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