В правительстве хотят заставить застройщиков проектировать лифты в дома от 4 этажей
Об этом заместитель министра Лев Парцхаладзе написал в Facebook.
"Обязательное проектирование лифтов в невысоком жилом доме от 4 этажей", - сообщает он.
По его словам, в действующих нормах лифты устанавливаются в здании высотой от 5 этажей.
"Как вам такая идея изменений в ГСН для повышения комфортных условий проживания? ... мы сейчас рассматриваем возможность обновить нормы: - рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах выше 3-х этажей, для домов выше 4-х этажей сделать это обязательным требованием", - написал он.
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Напомним, ранее в Минрегионе предложили разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, которые не отделены от других помещений стенами - так называемые кухни-ниши.
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Также планируется обязать застройщиков возводить новые и реконструированные дома с классом энергоэффективности не ниже "С"
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А перед этим правительство отменило разрешения на утепление жилых домов.
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В Минрегионе также предлагают увеличить пропорцию женских туалетов в общественных заведениях, чтобы женщины не стояли в очереди. А площадь мужских - оставить без изменений.
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Также Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ работает над новыми строительными нормами, которыми предлагается разрешить размещать парковки на крышах зданий, кроме сооружений социальной сферы.
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Ранее Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в государственных строительных норм (ГСН), что позволяет использовать светодиодное освещение в проектируемых зданиях .
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