В подъезде киевского дома прогремел взрыв: есть пострадавший

19 марта, 2019, 20:17

В подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева произошел взрыв

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, информация о взрыве на улице Сулеймана Стальского поступила в полицию в 17:45.

"За медицинской помощью обратился местный житель, 1961 г.р., который находился возле подъезда. Предварительный диагноз - баротравма", - сказал Тракало.

По словам представителя Нацполиции, в результате происшествия повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.