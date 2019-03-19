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В подъезде киевского дома прогремел взрыв: есть пострадавший

В подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева произошел взрыв

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, информация о взрыве на улице Сулеймана Стальского поступила в полицию в 17:45.

"За медицинской помощью обратился местный житель, 1961 г.р., который находился возле подъезда. Предварительный диагноз - баротравма", - сказал Тракало.

По словам представителя Нацполиции, в результате происшествия повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.

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