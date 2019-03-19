В оккупированном Луганске взорвали автомобиль

19 марта, 2019, 09:05

Взрывное устройство сработало на востоке оккупированного Луганска, в результате инцидента поврежден автомобиль и дом

Об этом сообщают оккупационные СМИ.

По данным "МЧС "ЛНР", 19 марта в 1:07 в Луганске на улице Клубной в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства поврежден легковой автомобиль.

Взрывом повреждено стекла 12 окон в пяти квартирах домов. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.