В оккупированном Луганске взорвали автомобиль
19 марта, 2019, 09:05
Взрывное устройство сработало на востоке оккупированного Луганска, в результате инцидента поврежден автомобиль и дом
Об этом сообщают оккупационные СМИ.
По данным "МЧС "ЛНР", 19 марта в 1:07 в Луганске на улице Клубной в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства поврежден легковой автомобиль.
Взрывом повреждено стекла 12 окон в пяти квартирах домов. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
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