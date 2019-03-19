В Нафтогазе рассказали, благодаря чему выиграли дело у Газпрома

19 марта, 2019, 21:41

Нафтогаз выиграл в арбитраже по транзитному делу, потому что было доказано, что минимальные контрактные обязательства со стороны Газпрома

Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV .

"Почему мы выиграли в арбитраже по транзитному делу? - потому что мы доказали, что есть минимальные контрактные обязательства со стороны Газпрома. Качать там 110 млрд кубов. Если качают меньше, они должны возместить наши убытки. Они говорят, что мы должны отказаться от этого решения ", - сказал он.

По словам Витренко, это означает, что у Украины не будет права претендовать на возмещение убытков.

"Это означает, что у нас не будет права претендовать на возмещение убытков, если объем будет меньше чем предусмотрено контрактом. Тогда в чем вообще смысл такого контракта", - отметил он.