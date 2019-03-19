В Нафтогазе рассказали, благодаря чему выиграли дело у Газпрома
19 марта, 2019, 21:41
Нафтогаз выиграл в арбитраже по транзитному делу, потому что было доказано, что минимальные контрактные обязательства со стороны Газпрома
Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV .
"Почему мы выиграли в арбитраже по транзитному делу? - потому что мы доказали, что есть минимальные контрактные обязательства со стороны Газпрома. Качать там 110 млрд кубов. Если качают меньше, они должны возместить наши убытки. Они говорят, что мы должны отказаться от этого решения ", - сказал он.
По словам Витренко, это означает, что у Украины не будет права претендовать на возмещение убытков.
"Это означает, что у нас не будет права претендовать на возмещение убытков, если объем будет меньше чем предусмотрено контрактом. Тогда в чем вообще смысл такого контракта", - отметил он.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа.
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