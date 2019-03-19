//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нафтогазе рассказали, благодаря чему выиграли дело у Газпрома

Нафтогаз выиграл в арбитраже по транзитному делу, потому что было доказано, что минимальные контрактные обязательства со стороны Газпрома

Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV .

"Почему мы выиграли в арбитраже по транзитному делу? - потому что мы доказали, что есть минимальные контрактные обязательства со стороны Газпрома. Качать там 110 млрд кубов. Если качают меньше, они должны возместить наши убытки. Они говорят, что мы должны отказаться от этого решения ", - сказал он.

По словам Витренко, это означает, что у Украины не будет права претендовать на возмещение убытков.

"Это означает, что у нас не будет права претендовать на возмещение убытков, если объем будет меньше чем предусмотрено контрактом. Тогда в чем вообще смысл такого контракта", - отметил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать