В Нафтогазе объяснили, почему Гройсман мог "не заметить" прибыль в госбюджете от победы над Газпромом
Такое объяснение предположил в эфире Еспресо.TV директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ответ на вопрос журналиста Василия Зимы о том, почему Гройсман заявил, что видел только премии руководству компании, но не деньги от выигрыша в суде.
"Нафтогаз платит в госбюджет деньги без маркировки, эта купюра денег пришла от Стокгольмского арбитража, а эта купюра - от Петренко, которому Нафтогаз поставлял газ. Когда мы платим деньги, мы не говорим, что это, например, от Стокгольмского арбитража, поэтому возможно господин премьер имел в виду, что когда госбюджет получил реальные деньги 136 млрд от Нафтогаза, на них не было указано, что это от Стокгольмского арбитража", - сказал Витренко.
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Чиновник отметил, что благодаря победе в суде Нафтогаз перечислил в госбюджет деньги, которые в противном случае должен был заплатить Газпрому.
"Это очень легкое объяснение. Мы говорим: смотрите, в 2018 году мы должны были заплатить Газпрому за отобранный газ $2,1 млрд. Так что мы победили в Стокгольмском арбитраже по транзитному делу, международный трибунал арбитражный сказал, что мы не должны уже платить эти деньги Газпрому. Соответственно, Нафтогаз вместо того, чтобы перечислить эти средства Газпрому, перечислил эти средства в государственный бюджет. Поэтому, возможно, просто господин премьер не был правильно информирован о реальном источнике этих средств", - добавил Витренко.
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- Напомним, 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа через Украину и начал стягивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже. "Газпрому" ограничили возможность привлекать международные кредиты через суд с "Нафтогазом".
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