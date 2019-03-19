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В Нафтогазе объяснили, почему Гройсман мог "не заметить" прибыль в госбюджете от победы над Газпромом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман мог не быть проинформирован, что средства от победы Нафтогаза над российским Газпромом в международном суде уже поступили в бюджет Украины, поскольку они поступали в общем пересчете вместе с другими доходами

Такое объяснение предположил в эфире Еспресо.TV директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ответ на вопрос журналиста Василия Зимы о том, почему Гройсман заявил, что видел только премии руководству компании, но не деньги от выигрыша в суде.

"Нафтогаз платит в госбюджет деньги без маркировки, эта купюра денег пришла от Стокгольмского арбитража, а эта купюра - от Петренко, которому Нафтогаз поставлял газ. Когда мы платим деньги, мы не говорим, что это, например, от Стокгольмского арбитража, поэтому возможно господин премьер имел в виду, что когда госбюджет получил реальные деньги 136 млрд от Нафтогаза, на них не было указано, что это от Стокгольмского арбитража", - сказал Витренко.

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Чиновник отметил, что благодаря победе в суде Нафтогаз перечислил в госбюджет деньги, которые в противном случае должен был заплатить Газпрому.

"Это очень легкое объяснение. Мы говорим: смотрите, в 2018 году мы должны были заплатить Газпрому за отобранный газ $2,1 млрд. Так что мы победили в Стокгольмском арбитраже по транзитному делу, международный трибунал арбитражный сказал, что мы не должны уже платить эти деньги Газпрому. Соответственно, Нафтогаз вместо того, чтобы перечислить эти средства Газпрому, перечислил эти средства в государственный бюджет. Поэтому, возможно, просто господин премьер не был правильно информирован о реальном источнике этих средств", - добавил Витренко.

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